Babysegen zum Valentinstag: Die einarmige Profi-Suferin Bethany Hamilton (31) ist wieder Mama geworden! Die US-Amerikanerin hat bereits zwei Söhne mit ihrem Ehemann Adam Dirks, Tobias (5) und Wesley (2). Nun ist die sportliche Familie um ein Mitglied reicher geworden. Erst im Oktober vergangenen Jahres hatte die Blondine ihre Fans über ihre dritte Schwangerschaft informiert. Jetzt ist das Kind da – ein kleiner Junge, der passend zum Tag der Liebe das Licht der Welt erblickt hat!

Das bestätigte Bethanys Ehemann Adam gerade auf ihrem gleichnamigen Blog "Bethany": "Großartige Neuigkeiten! Unser drittes Kind ist am Valentinstag geboren worden. Mama ist glücklich und gesund. Wir sind so dankbar, dass alles so reibungslos geklappt hat", schreibt er. Auch den Namen ihres Sohnemannes verriet der Sportler. Der kleine Junge hört auf den besonderen Namen Micah.

Ein erstes Foto teilten die frischgebackenen Dreifacheltern noch nicht. Doch Adam führt in seinem Blogpost weiter aus, wie sehr ihn die Geburt seines dritten Kindes bewegt hat: "Es ist einfach ein unfassbarer Segen, die Niederkunft an sich und das Wunder des Lebens, das uns Gott geschenkt hat. Wir sind geehrt und dankbar, dass wir eine weitere Gelegenheit bekommen, einen Sohn in seinem Namen großzuziehen. Er ist das perfekte Valentinstagsgeschenk", schloss er ab.

Instagram / bethanyhamilton Surferin Bethany Hamilton und ihre Familie

Instagram / bethanyhamilton Bethany Hamilton mit ihren Kindern Tobias und Wesley

Instagram / bethanyhamilton Sportlerin Bethany Hamilton und ihre Familie

