Endlich gibt Sophia Thiel (25) mehr Details preis, was in ihrer Netz-Pause passiert ist. Vor ein paar Tagen teilte die Fitness-Influencerin ihren ersten Post seit knapp 22 Monaten auf Social Media. Ihre Follower hofften daraufhin, dass es bedeutet, dass die Blondine jetzt ihr Comeback feiert – und tatsächlich: Sie ist wieder zurück! Eine Sache interessiert ihre Fans seitdem brennend: Hat sie während ihrer Auszeit an Gewicht zugelegt?

In einem einstündigen Instagram-Live-Video steht Sophia Rede und Antwort und gibt preis, dass Sport immer noch eine große Rolle in ihrem Leben spiele. Aber es sei nicht mehr der alleinige Fokus in ihrem Leben. Die 25-Jährige gesteht, dass sie sogar ein wenig zugenommen habe – allerdings verrät sie keine genaue Zahl. "Ich will nicht sagen, dass ich in oder außer Form bin, ich bin in meiner Form", betont die Web-Bekanntheit. Sie verspricht, am kommenden Sonntag ihre Figur "in voller Pracht" zu zeigen.

Doch danach habe die Wahlmünchnerin vor, nicht nur Ernährungs- und Fitness-Content zu teilen – so wie bis jetzt, sondern auch andere Sachen zu posten. Denn Sophia habe keine Lust mehr darauf, ständig ihr Sixpack vorweisen zu müssen und gefragt zu werden, ob sie schwanger sei, wenn sie mal ein paar Kilos zugelegt habe.

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Bloggerin

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel in München im Februar 2021

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

