Marilyn Manson (52) bangt um sein Leben! Der Schock-Rocker wird von zahlreichen Frauen beschuldigt, sie sexuell, körperlich und seelisch missbraucht zu haben. Die Vorwürfe wurden von Schauspielerin Evan Rachel Wood (33) – Marilyns Ex-Verlobter – ins Rollen gebracht, die bereits als Teenager unter ihrem Peiniger gelitten haben soll. Seit Wochen prasseln deshalb Hasskommentare und Drohungen auf den Musiker ein – jetzt zieht er Konsequenzen daraus. Marilyn wird nun rund um die Uhr von Security überwacht.

Das berichtet jetzt zumindest The Sun. Laut einem Insider fürchte der "The Beautiful People"-Interpret um sein Leben und wolle kein Risiko eingehen. Weil er Angst habe, dass jemand vor seinem Zuhause in Los Angeles auftauchen könnte, soll er 24-Stunden-Leibwachen engagiert haben. "Auch in guten Zeiten ist er total paranoid, aber diese Anschuldigungen haben ihn wirklich fertig gemacht – und er hat hartnäckig darauf bestanden, dass er beschützt werden muss", gab der Eingeweihte preis.

Zuletzt ging Game of Thrones-Darstellerin Esmé Bianco mit ihren Vorwürfen an die Öffentlichkeit. Sie sei während des Geschlechtsverkehrs von Marilyn gebissen und mit einem Messer verletzt worden. Darüber hinaus habe er sie für ein Video ausgepeitscht. "Er hat mich in seinem Schlafzimmer eingeschlossen, hat mich halbnackt an ein hölzernes Betpult gefesselt und mich mit einer Peitsche geschlagen", offenbarte sie bei Good Morning America.

