Auch Esmé Bianco erhebt schwere Anschuldigen gegen Marilyn Manson (52)! Die Schauspielerin Evan Rachel Wood (33) veröffentlichte schockierende Details aus ihrer Beziehung mit dem Musiker – er soll sie psychisch und physisch schwer misshandelt haben. Daraufhin berichteten immer mehr Frauen von ähnlichen Erfahrungen – unter ihnen auch die Game of Thrones-Schauspielerin Esmé: Manson soll sie gequält und schwer verletzt haben.

Gegenüber dem New York Magazine beschrieb sie das Verhältnis mit dem 52-Jährigen als schwer traumatisierend. Der Sänger habe ihr in allen Lebensbereichen Vorschriften gemacht und bestimmt, was sie trägt, wann sie nach Hause kommt und wann sie schläft. "Ich habe mich wie eine Gefangene gefühlt", berichtet Esmé. Wenn sie ihre Familie sprechen wollte, habe sie sich sogar im Kleiderschrank versteckt, um zu telefonieren.

Doch auch körperlich fügte Manson ihr angeblich schwere Verletzungen zu: Beim Sex soll er sie gebissen und sogar mit einem Messer geschnitten haben. "Ich erinnere mich, wie ich einfach nur dagelegen habe – ich habe nicht dagegen angekämpft", erinnerte sich das Model.

Getty Images Esmé Bianco, Januar 2014 in Los Angeles

Getty Images Marilyn Manson in Hollywood, 2019

Getty Images Evan Rachel Wood bei den Emmy Awards 2018

