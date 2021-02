Traurige Nachrichten aus der Sportwelt! Unter dem Namen Kid Yamaka hat sich der amerikanische Boxer Zachary Wohlman einen Namen gemacht. In der Weltergewichtsklasse kämpfte sich der Kalifornier in den vergangenen Jahren vom Amateur bis in die Profiklasse. Jetzt müssen seine Fans, Freunde und Familie aber stark sein: Völlig überraschend ist Zachary am 14. Februar verstorben – er wurde nur 32 Jahre alt.

Die schrecklichen Nachrichten bestätigte seine Witwe Serafina am Sonntag auf Instagram und widmete dem Verstorbenen rührende Worte: "Mein Retter, meine Liebe, mein Engel, mein Ehemann, die größte Nervensäge überhaupt. Ich kann nicht glauben, dass meine Welt stehen geblieben ist und du nicht mehr hier bei uns bist." Ihr Mann habe nicht nur die Welt verändert, sondern auch unglaubliches Talent mitgebracht. "Kid Yamaka, Zachary Wohlman – du wirst immer bei mir sein. Ich kann es nicht glauben, dass ich deine Stimme nicht mehr hören werde", brachte sie ihren Schmerz zum Ausdruck. Woran der Sportler gestorben ist, ist bisher noch nicht bekannt.

Auch die Fans können es kaum fassen und haben im Netz bereits ihr Beileid bekundet. "Wir sind zutiefst bestürzt von Tod unseres Mitglieds, Bruders Zachary 'Kid Yamaka' Wohlman. Viel Liebe und Unterstützung an die Wohlman-Familie und alle Hinterbliebenen. Wir lieben dich, Zach. Du wirst nicht vergessen. Ruhe in Frieden", äußerte sich außerdem sein Box-Club, der Wild-Card-Boxing-Club auf Twitter.

