Im Jahr 2019 lief der erste Film der Romanvorlage After von Anna Todd (31) – und erfreute dabei unzählige Zuschauer in den Kinosälen. Letztes Jahr wurde dann die Fortsetzung der Filmreihe in den Lichtspielhäusern gezeigt. Seitdem warten Romantikfans allerorts gespannt auf den dritten Teil. Am Valentinstag ging nun endlich ein erster Teaser zu "After Love" online – was können die Fans vom neuen Film erwarten?

Der Teaser auf YouTube begeistert schon jetzt die Zuschauer, denn die Fortsetzung scheint einige heiße Szenen zu enthalten! Auch Vertrauen scheint ein zentrales Thema zu sein. "Wieso vertraust du mir nicht? Du vertraust keinem, du kontrollierst nur alle", kritisiert Tessa (Josephine Langford, 23) ihren Hardin (Hero Fiennes-Tiffin, 23) im Teaser. Erstmals wird auch die Figur Robert vorgestellt, die von Schauspieler Carter Jenkins verkörpert wird. In der Buchvorlage zeigt dieser großes Interesse an der Protagonistin. Und damit nicht genug: Es tauchen weitere neue Gesichter auf, da der Cast aufgrund der aktuellen Lage zum Teil ersetzt wurde: Darunter ist beispielsweise Chance Perdomo (24), der von nun an Tessas besten Freund Landon spielt.

Die Fans der Erfolgsreihe können es gar nicht erwarten und freuen sich schon riesig auf die Fortsetzung. "Ich habe den Teaser jetzt schon 1.000 Mal angesehen" und "Bester Valentinstag, den ich jemals hatte", lauteten zwei der begeisterten Kommentare unter dem veröffentlichten Beitrag zum Trailer auf Instagram.

Aviron Pictures Das offizielle "After"-Filmplakat

Instagram / aftermovie Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin am Set von "After Truth"

Getty Images Hero Fiennes Tiffin und Josephine Langford, 2019 in Madrid

