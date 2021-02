Spätestens seitdem sich Nicola Peltz (26) mit ihrem Freund Brooklyn Beckham (21) verlobt hat, gibt es keinen Zweifel mehr an ihrer Liebe. Doch nicht nur die beiden sind unzertrennlich, auch mit dem Rest der Familie scheint sich die Transformers-Darstellerin super zu verstehen. Vor allem zu Victoria (46) und David Beckhams (45) jüngster Tochter Harper (9) hat sie offenbar ein sehr enges Verhältnis. Und nicht nur das: Auf einem Schnappschuss von Nicola sehen die beiden sogar aus wie Geschwister.

Brooklyns Verlobte teilte auf Instagram nun ein Foto mit ihrer Schwägerin Harper, zu dem sie schrieb: "Ich vermisse meine kleine Schwester." Nicola fühlt sich offenbar nicht nur bereits als Familienmitglied, sie sieht auch noch so aus. Auf dem Bild ist die Schauspielerin ihrer Schwägerin Harper wie aus dem Gesicht geschnitten – beide tragen ihre blonden Haare offen und haben ihren Blick zur Seite gerichtet. Die Ähnlichkeit ist auch ihren Followern nicht entgangen, die unter anderem kommentierten: "Sie sieht aus wie Harper","Sie wird ein schönes Mädchen wie ihre Schwägerin" oder "Ich dachte erst kurz, dass du das rechts bist."

Bereits im Oktober teilte die 26-Jährige ein Foto von sich und ihrer Schwägerin und schrieb: "Heute vermisse ich die tolle und süße Harper Seven ganz extrem!" Auch damals reagierten viele Fans verblüfft über die Ähnlichkeit der Promi-Girls. Bis sich die beiden wieder in die Arme schließen können, wird es wohl aber noch etwas dauern. Aktuell wohnen Nicola und ihr Verlobter Brooklyn in Los Angeles, während sich der Rest der Familie Beckham seit Dezember in Miami befindet.

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Instagram / davidbeckham Harper Seven Beckham im Juli 2020

Instagram / nicolaannepeltz Harper Seven Beckham und Nicola Peltz, 2020

