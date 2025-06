Brooklyn und Nicola Beckham engagieren Sussex-Anwältin

Brooklyn Peltz-Beckham (26) und seine Frau Nicola (30) haben eine bemerkenswerte Entscheidung getroffen: Das Paar hat die britische Anwältin Jenny Afia angeheuert, die auch Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) in der Vergangenheit vertreten hat, berichtet Mail on Sunday. Laut Insidern soll Jenny, die für ihre Expertise in Reputations- und Datenschutzfragen bekannt ist, dem jungen Paar dabei helfen, Gerüchten und Falschinformationen entgegenzutreten. Die Zusammenarbeit erfolgte vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen innerhalb der Beckham-Familie. Die Gerüchte um die Verbindung zu den Sussexes wies eine Quelle gegenüber US Weekly jedoch entschieden zurück. Das Treffen, bei dem sich Brooklyn und Nicola mit Harry und Meghan in Montecito sahen, sei rein zufälliger Natur gewesen.

Jenny, eine renommierte Juristin der Kanzlei Schillings, ist eine gefragte Adresse für Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Laut einer ungenannten Quelle fühlen sich Brooklyn und Nicola durch die Berichterstattung über ihren Familienkonflikt derart fehlinterpretiert, dass sie beschlossen haben, "drastische Maßnahmen" zu ergreifen, um sich Gehör zu verschaffen. Die Spannungen mit Brooklyns Eltern, David (50) und Victoria Beckham (51), schwelen Berichten zufolge seit der Hochzeit des Paares im Jahr 2022. Neueste Eskalationen, wie das Fernbleiben von David Beckhams 50. Geburtstag, deuten darauf hin, wie tief die Zerwürfnisse reichen.

In der Vergangenheit kamen immer wieder Spekulationen über die Beziehungen innerhalb der berühmten Familie auf. Eine Quelle beschrieb gegenüber Mail Online Nicola als jemanden, der Wert auf Perfektion legt und ein hohes Maß an Kontrolle über die öffentliche Wahrnehmung hat. Insbesondere angesichts ihrer ambitionierten Auftritte in den sozialen Medien würde dies ständigen Druck erzeugen. Gegenüber anderen Bekannten wirkte Brooklyn zuletzt distanziert und entschlossen, diesen Abstand zu seinen Eltern und Geschwistern aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig scheint es, dass sowohl er als auch Nicola fest entschlossen sind, ihre eigene Identität und Unabhängigkeit zu wahren, unabhängig von den familiären Verstrickungen, die sie mit den Beckhams teilen.

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham mit ihrer Familie

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham bei der Paris Fashion Week 2024

