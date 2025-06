Allianz von Nicola und Meghan erschüttert Victoria Beckham

Zwischen Victoria Beckham (51) und ihrer Schwiegertochter Nicola Peltz-Beckham (30) scheint der Familienfrieden weiter zu bröckeln. Wie Mirror berichtet, hat die Schauspielerin eine enge Freundschaft mit Herzogin Meghan (43) aufgebaut, was die angespannte Situation in der Familie Beckham verschärft haben soll. Jüngst wurde bekannt, dass Brooklyn Peltz-Beckham (26) – Nicolas Ehemann und ältester Sohn von Victoria und David Beckham (50) – und seine Frau eine Einladung in das Haus der Sussexes in Montecito angenommen hatten. Besonders brisant: Der Besuch fand kurz nach Davids 50. Geburtstag statt, den das Paar trotz Feier in London ausgelassen hatte.

Insider berichten, dass Meghan und Nicola in ihrer wachsenden Freundschaft eine Möglichkeit sehen, sich gemeinsam mit Brooklyn und Prinz Harry als starkes Bündnis zu positionieren. Diese neue Allianz sei für Victoria nicht einfach zu akzeptieren. Während Victoria laut einem Insider angeblich "bereit ist, wenn nötig zurückzuschlagen", sei ihr Hauptanliegen allerdings, die Beziehung zu ihrem Sohn Brooklyn zu reparieren.

Zusätzlich wurde kürzlich bekannt, dass Brooklyn und Nicola sich juristischen Beistand bei derselben Kanzlei geholt haben, die auch Harry und Meghan vertritt, was wiederum als strategischer Schritt gewertet wird, um ihre Unabhängigkeit zu betonen. Das Treffen zwischen den Peltz-Beckhams und den Sussexes heizt die Gerüchte um ein sich vermeintlich entwickelndes "US Fab Four"-Quartett weiter an. Eine Quelle betonte jedoch, dass das Treffen in Montecito rein zufällig stattgefunden habe.

Getty Images Victoria Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, 2025

