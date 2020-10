Nicola Peltz (25) sehnt sich nach ihrer künftigen Schwägerin Harper Seven Beckham (9)! Seit einem Jahr ist die Transformers-Darstellerin nun schon mit ihrem Freund Brooklyn Beckham (21) zusammen und will bald mit ihm vor den Traualtar treten. Damit wird sie dann ganz offiziell ein Mitglied des Beckham-Clans, mit dem sie sich offenbar bestens versteht: Vor allem die kleine Schwester ihres Verlobten hat ihr Herz schon längst erobert!

Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage kann Nicola aktuell nicht in London bei Brooklyn und dessen Familie sein, sondern verweilt in ihrer Heimat Kalifornien – dabei würde sie doch zu gerne Zeit mit einem ganz bestimmten Menschen verbringen: "Heute vermisse ich die tolle und süße Harper Seven ganz extrem!", schreibt die Blondine zu einem Instagram-Bild, auf dem sie die Neunjährige fest in ihre Arme schließt.

Der Schnappschuss verzückt zahlreiche Fans – vielen von ihnen fällt darauf zudem die Ähnlichkeit der beiden Promi-Girls auf: "Ihr seht aus wie Geschwister! Das ist toll!", kommentiert beispielsweise einer von Nicolas Followern. Und sie selbst scheint Harper schon längst als Familienmitglied wahrzunehmen! Im Juli hatte sie sich und die Neunjährige beim gemeinsamen Shoppen gefilmt und sich in ihrer Instagram-Story gefreut: "Ich hatte den besten Mädchentag mit meiner kleinen Schwester."

Anzeige

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz im September 2020

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Nicola Peltz

Anzeige

Getty Images Nicola Peltz im April 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de