Sophia Thiel (25) ist zurück – ehrlicher denn je! Zwei Jahre war die Fitness-Influencerin von der Bildfläche verschwunden. Am Wochenende meldete sie sich endlich zurück und erklärte, dass sie sich damals

zu viel Druck gemacht hatte, bestimmte Schönheitsideale zu erfüllen. Während ihrer Social-Media-Auszeit hatte Sophia sich viele Gedanken über sich und ihren Körper gemacht. Heute hat sie zu vielen Dingen eine andere Einstellung. Auch ihre Meinung zum Kalorienzählen hat sich grundlegend geändert.

Bei einem Livestream auf Instagram wollte ein User von der 25-Jährigen wissen, ob sie noch immer Kalorien zählt. Dem ist nicht so, wie Sophia ihren Fans daraufhin erklärte: "Nein, und darüber bin ich so glücklich. Ich will das nicht verteufeln, es ist sicher auch ein krasses Sicherheitskonstrukt, das man durch Kalorienzählen und Abwiegen hat." Die Blondine habe jedoch gemerkt, dass sie schließlich vom Kalorienzählen total eingenommen gewesen sei.

Irgendwann habe sie realisiert, dass sie sich nicht mehr ernähren konnte, ohne eine Tracking-App zu nutzen. "Da hab gemerkt, dass ich aufpassen muss. Deswegen habe ich mich davon distanziert und musste [die Idee] loslassen, alles kontrollieren und immer nur abnehmen zu wollen", schilderte Sophia offen.

Getty Images Sophia Thiel im November 2016

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel im April 2019

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel in München im Februar 2021

