Sandra Lambeck (28) schwelgt im Babyglück! Erst im November hatte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihre Fans mit einer besonders schönen Neuigkeit überrascht: Sie erwartet ihr erstes Kind! Natürlich hielt sie ihre Follower auch in den kommenden Wochen und Monaten in Sachen Schwangerschaft auf dem Laufenden. Nun kann Sandra erneut eine wunderschöne Nachricht verkünden: Ihr Töchterchen ist endlich auf der Welt!

Auf Instagram teilte die 28-Jährige einen Schnappschuss vom Hinterkopf ihres Mädchens. Dazu schrieb sie: "Nach 30 Stunden Schweiß und Tränen ist sie endlich da." Auch wie ihre Kleine heißt, gab Sandra bereits bekannt. Ihr Töchterchen trägt den Namen Nairobi Abena Serwaa. Mit weiteren Infos zu ihrem Familienzuwachs oder zur Geburt hält sich die TV-Beauty bisher allerdings noch zurück.

Auch der stolze Papa, der Musiker Frenna, meldete sich bereits zu Wort und richtete rührende Zeilen an seine Liebste: "Du hast mir während der Geburt Stärke, Durchhaltevermögen und Kraft gezeigt, während du ein neues Leben in meine Welt gebracht hast. Ich liebe dich", schrieb er in seiner Story.

Instagram / sandralambeck Sandra Lambeck, November 2020

Instagram / sandralambeck Baby von Sandra Lambeck

Instagram / sandralambeck Frenna und Sandra Lambeck

