Oh là là, diese Lady zeigt immer wieder, was sie hat! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Sandra Lambeck (26) schmeißt sich gerne in sexy Outfits. Davon können sich ihre über 530.000 Instagram-Follower fast täglich überzeugen. Mal präsentiert sich das Ex-TV-Sternchen selbstbewusst in einem knappen Glitzer-Bikini, mal ohne BH in einem transparenten Oberteil. Mit einem lasziven Post hat Sandra vor einigen Tagen ihre Fan-Gemeinde gespalten!

Die 26-Jährige posierte auf Instagram in einem engen schwarzen Kleid und drehte dabei stolz ihre pralle Rückseite in die Kamera. "Freund: Dein Schwarm kommt, verhalte dich ganz normal", schrieb sie zu dem Schnappschuss. Während einige User nicht gerade begeistert von der Inszenierung ihrer körperlichen Reize waren, feierten viele Follower Sandras selbstsicheres Auftreten. "Heiße Göttin" oder "Dein Kleid raubt mir den Atem", lauteten nur zwei der positiven Kommentare.

Sandra hat mit ihrer Community aber auch schon ihre Unsicherheiten geteilt. 2017 gab sie zu, sich jahrelang die Haut chemisch aufgehellt zu haben, um sich schöner zu fühlen. Das tue die Laien-Schauspielerin aber mittlerweile nicht mehr: "Ich habe endlich verstanden, was für ein Segen es ist, schwarz zu sein."

Instagram / sandralambeck Sandra Lambeck, Laiendarstellerin

Getty Images Sandra Lambeck in Los Angeles

Getty Images Sandra Lambeck bei den BET Awards 2017

