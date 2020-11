Überraschende Neuigkeiten um Sandra Lambeck (28)! In den vergangenen Monaten war es eher ruhig um die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin. Nach ihrem Ausstieg bei der Vorabend-Soap im Jahr 2014 hat die Beauty sich zu einer erfolgreichen Influencerin entwickelt und modelt zudem. So war sie 2019 auch in Shirin Davids (25) Musikvideo zu "Brillis" zu sehen. Jetzt wartet die Netz-Schönheit wieder mit ziemlich aufregenden News auf: Sandra ist schwanger!

"Ich werde tatsächlich Mutter", verkündete sie jetzt ganz stolz auf Instagram. Dazu veröffentlichte Sandra auch direkt die ersten Fotos vom Babybauch – und die sind ganz schön sexy! In einem eng anliegenden schwarzen Negligé bringt die werdende Mama ihre Kurven zur Geltung. Der Größe ihres Bauchs nach zu urteilen, ist die Schwangerschaft schon fortgeschritten. In ihrer Story betonte die 28-Jährige auch, wie froh sie sei, die süßen Neuigkeiten nicht mehr verstecken zu müssen.

In den Kommentaren unter ihrer überraschenden Verkündung finden sich bereits zahlreiche Webkollegen, die gratulieren. "Oh mein Gott! Glückwünsche von ganzem Herzen! Babybauch steht dir!", schwärmt beispielsweise YouTuberin Dagi Bee (26). "Wow! Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe", schreibt Farina Opoku alias Novalanalove. Auch viele weitere Stars wie Riccardo Simonetti (27), Paola Maria (27), Bonnie Strange (34), Motsi Mabuse (39) und Margarita Nigmatullin (25) lassen liebe Worte da.

Anzeige

Getty Images Sandra Lambeck auf einem boohoo-Event in Los Angeles

Anzeige

Actionpress/ Chris Emil Janßen Sandra Lambeck bei der About You Opening Show auf der Berlin Fashion Week im Juli 2019

Anzeige

Instagram / sandralambeck Sandra Lambeck, Laiendarstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de