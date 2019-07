Sandra Lambeck (27) ist total verknallt! Erst zu Beginn des Jahres machte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin die Trennung von ihrer Freundin Nella Ngingo öffentlich, indem sie all ihre gemeinsamen Fotos von ihrem Instagram-Profil löchte. Single blieb die Schauspielerin aber offenbar nicht lange. Schon seit einigen Wochen teilt sie immer wieder Fotos, auf denen sie sich sehr vertraut mit einem neuen Mann an ihrer Seite zeigt. Gegenüber Promiflash bestätigte die Influencerin nun ihren derzeitigen Beziehungsstatus: Sie ist längst wieder in festen Händen!

"Es gibt jemand Neues in meinem Leben", platzte es aus der 27-Jährigen heraus, als Promiflash sie bei der About You Opening Show im Rahmen der Berlin Fashion Week zum Interview traf. Tatsächlich schwebt sie bereits seit Längerem wieder auf Wolke sieben. "Ich bin schon seit sechs Monaten vergeben", fügte sie mit einem breiten Grinsen hinzu. Sandras Lover ist allerdings kein Unbekannter: Bei dem Hottie an ihrer Seite handelt sich um den niederländischen Musiker Frenna, den Rap-Liebhaber vermutlich durch Songs wie "Plankgas" und "Give Dem" kennen werden.

Mit dem Hip-Hopper scheint sich Sandra mehr als wohl zu fühlen. "Ich bin das Beste, was ihm je passiert ist", scherzte die verliebte Berlinerin unter einem gemeinsamen Foto mit ihrem Liebsten auf Instagram und verriet ihren Fans zudem ihren persönlichen Tipp für die perfekte Beziehung: "Sei sein Mädchen und sein Homie."

Actionpress/ Chris Emil Janßen Sandra Lambeck bei der About You Opening Show auf der Berlin Fashion Week im Juli 2019

Instagram / sandralambeck Frenna und Sandra Lambeck

Instagram / frenna Frenna, Musiker

