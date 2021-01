Die schwangere Sandra Lambeck (28) könnte nicht glücklicher sein. Erst im vergangenen November überraschte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihre Fans mit diesen zuckersüßen News: Die Influencerin und einstige Laienschauspielerin wird zum ersten Mal Mama. Seitdem versorgt die Beauty ihre Community regelmäßig mit Schwangerschaftsupdates und Bildern ihres XXL-Babybauchs. Jetzt feierte Sandra eine Babyparty, um ihre bevorstehende Geburt zu zelebrieren.

Auf Instagram ließ die 28-Jährige ihre Follower an diesem besonderen Tag teilhaben. Dazu veröffentlichte sie unter anderem Bilder einer riesigen, mehrstöckigen Torte in Braun- und Beigetönen, an der essbare Teddybären hinauf klettern. Der Kuchen stand dabei vor einer enormen Luftballon-Wand in denselben Farben. "Meine Babyshower war perfekt", schrieb Sandra zu den Aufnahmen. Sie habe sich auf der Feier sehr wohl gefühlt und es sei ein ganz besonderer Tag gewesen.

Doch für ihre Fans dürfte die Dekoration eher eine hintergründige Rolle gespielt haben. Sandra posierte vor der Deko und da fiel natürlich ihre Körpermitte direkt ins Auge: Ihre runde Babykugel setzte sie mit einem hellbeigen Einteiler aus Strick perfekt in Szene.

Instagram / sandralambeck Sandra Lambecks Babyshower-Torte

Instagram / sandralambeck Sandra Lambecks Babyshower

Instagram / sandralambeck Sandra Lambeck im Dezember 2020

