Sandra Lambeck (26) ist total glücklich mit ihrer Freundin Nella Ngingo – und das schon seit rund zwei Jahren. Lange hielt sie das geheim. Doch zum ersten Jahrestag machte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin die Beziehung offiziell – und ihrem Schatz öffentlich eine rührende Liebeserklärung. Gegenüber Promiflash sprach die Schauspielerin ganz offen über die Zukunftspläne mit ihrer Liebsten.

Im Promiflash-Interview beim Christopher Street Day in Berlin verriet Sandra, dass sie und Nella durchaus schon über gemeinsame Kinder gesprochen haben. "Also ich möchte unbedingt Kinder und möchte auch unbedingt schwanger sein. Aber ich glaube, das kommt eher so in fünf Jahren", erklärte die 26-Jährige. Beim Thema Hochzeit kann es für die Wahlberlinerin allerdings nicht schnell genug gehen. "Ich will unbedingt, dass sie mir einen Antrag macht", gab sie zu.

Einen wichtigen Schritt in Richtung Hochzeit hat Sandra aber schon getan: Sie lernte ihre potenzielle Schwiegermutter kennen. Zum zweijährigen Jubiläum stellte Nella sie nämlich ihrer Mama vor. Das erste Treffen lief trotz großer Nervosität super. Die zwei Frauen haben sich auf Anhieb gut verstanden.

