Es ist die Influencer-Veranstaltung des Jahres: Zum dritten Mal fanden am Donnerstagabend die About You Awards in München statt – und zwar inklusive eines Star-Auflaufs, wie man ihn sonst nur selten bei nationalen roten Teppichen sieht. So gaben sich unter anderem Victoria's Secret-Star Doutzen Kroes (34), Topmodel Heidi Klum (45) nebst Tom (29) und Bill Kaulitz (29) oder Fußballer Jérôme Boateng (30) die Ehre. Im Mittelpunkt der Hochkaräter-Veranstaltung standen trotzdem ganz andere Promis: Sie waren die Gewinner des Abends!

In acht verschiedenen Kategorien konnten die Influencer Preise abräumen. Das ließ sich Ex-Bachelor-Babe Sarah Harrison (27) nicht zweimal sagen. Sie heimste die Trophäe in der Sparte "Health" ein und trat damit in die Fußstapfen ihres eigenen Mannes. Promiflash verriet Dominic (27) kurz vor der Verleihung: "Man muss ja dazu sagen, wir sind ja eigentlich Titelverteidiger, weil als ich letztes Jahr gewonnen hab, hat auch Sarah mit mir gewonnen." Auf der Bühne zeigte sich die Mutter einer Tochter so gerührt, dass ihr beinahe die Tränen kamen.

Die Überraschung des Abends war wohl die Auszeichnung von Social-Media-Star Riccardo Simonetti. Als Juror der Kategorie "Idol of the Year" wollte er den Preis eigentlich einer weiteren Person überreichen, staunte dann aber nicht schlecht, als er seinen eigenen Namen auf der Moderationskarte las.

Weitere Gewinner des About You Awards:

Kategorie "Special": Heidi Klum

Kategorie "Style": Sandra Lambeck (26)

Kategorie "Empowerment": Viva con Agua und Greta Thunberg

Kategorie "Comedy": Tasha Kimberly

Kategorie "Newcomer": Brian Havarie

Kategorie "Music": Eunique (23)

