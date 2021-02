Der Kardashian-Jenner-Klan startet jetzt auch im Alkohol-Business durch! Eigentlich hat sich die Promi-Familie in den vergangenen Jahren in der Beauty-Industrie einen Namen gemacht. Neben Küken Kylie (23), das mit seiner Firma Kylie Cosmetics Millionen scheffelt, hat auch seine Schwester Kim (40) schon einige Schmink-Produkte auf den Markt gebracht. Doch Kendalls (25) neue Geschäftsidee geht in eine ganz andere Richtung: Sie will ihr Glück nun mit Hochprozentigem versuchen.

Das verkündete sie nun via Instagram: "Seit fast vier Jahren habe ich daran gearbeitet, den leckersten Tequila zu kreieren." Sie habe etliche Verkostungen und Geschmackswettbewerbe hinter sich – doch nun scheint sie endlich am Ziel zu sein. "Das ist alles, was wir im vergangenen Jahr getrunken haben und ich kann es kaum erwarten, dass ihr es auch endlich in die Hände bekommt", freute sich das Model. Wann genau die Spirituose unter dem Namen 818 in den Verkauf geht, verriet der Victoria's Secret-Engel jedoch noch nicht.

Auch wenn Kendall damit nicht den gleichen Karriereweg einschlägt wie ihre Schwestern, unterstützen sie die 25-Jährige bei ihrem Unternehmen. "Ich bin so stolz auf dich. Ich habe nie viel getrunken – bis ich 818-Shots probiert habe", schrieb beispielsweise Kim unter dem Post. Und auch Kylie war hellauf begeistert und lobte ihre Sis: "Ich habe gesehen, wie viel Arbeit du da reingesteckt hat und du hast es geschafft: [Es ist] der beste Tequila."

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenners Tequila

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner, Model

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kylie Jenner und Kim Kardashian

Anzeige

Glaubt ihr, dass Kendall mit ihrem Tequila Erfolg haben wird? Ja, mit Sicherheit! Nee, der floppt bestimmt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de