Langsam sickern immer mehr Details zur Golden Globes-Verleihung 2021 durch. Am 28. Februar ist es in Los Angeles so weit, dann werden in Hollywood die begehrten Trophäen verliehen. Durch den Abend werden die beiden Komikerinnen Amy Poehler (49) und Tina Fey (50) führen – doch nicht nur die Moderatorinnen sind absolut hochkarätig. Auch unter den eingeladenen Laudatoren befinden sich einige bekannte Namen.

People berichtet, dass Renée Zellweger (51), Awkwafina (31) und Kristen Wiig (47) zu den Promis gehören, die bei den diesjährigen Golden Globes einen Preis überreichen werden. Das sind aber noch lange nicht alle Laudatoren, die bereits offiziell bestätigt wurden. Außerdem werden Annie Mumolo, Joaquin Phoenix (46) und Cynthia Erivo zu sehen sein. Welche Hollywoodstars zu diesen sechs VIPs noch dazu kommen, ist allerdings bislang noch ein gut gehütetes Geheimnis.

Dafür ist jedoch sein Anfang des Monats bekannt, welche Produktionen und Filmschaffende eine Chance auf einen der begehrten Preise haben. Unter anderem sind Viola Davis (55), Chadwick Boseman (✝43), Kate Hudson (41) und Dev Patel (30) nominiert. Schon einen Award sicher hat Jane Fonda (83) – denn sie erhält dieses Jahr den Cecil B. DeMille Award, der ihr Lebenswerk würdigt.

Getty Images Tina Fey und Amy Poehler bei den Emmys in L.A. im September 2016

Getty Images Renée Zellweger bei den Courage Awards in Beverly Hills im Februar 2020

Getty Images Jane Fonda auf einer Gala im November 2019

