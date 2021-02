Chadwick Boseman (✝43) hat erneut die Chance auf einen posthum verliehenen Award! Der Black Panther-Darsteller verstarb vergangenen August nach langem Kampf gegen den Darmkrebs. Seine Erkrankung hatte der Schauspieler bis zu seinem Tod vor der Öffentlichkeit geheim gehalten – bis zu seinem Ableben stand der US-Amerikaner vor der Kamera. Für sein letztes Werk könnte Chadwick nun auf besondere Art und Weise geehrt werden: Er ist für einen Golden Globe nominiert!

Am 3. Februar wurden die diesjährigen Nominierungen für die Golden Globes bekannt gegeben. Chadwick Boseman konnte die Jury mit seiner schauspielerischen Leistung in "Ma Rainey's Black Bottom" derart überzeugen, dass er bei dem wichtigen Filmpreis in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" nominiert wurde. Mit ihm kämpfen Schauspiellegende Anthony Hopkins (83) und Gary Oldman (62) um die prestigeträchtige Auszeichnung. In dem Musikerdrama verkörpert der Marvel-Star an der Seite von Viola Davis (55) den Trompeter Levee, der mit Studiobossen in einen Konflikt gerät. Seit Dezember ist der Streifen auf Netflix abrufbar.

Angeblich soll es jedoch nicht bei der Golden-Globe-Nominierung bleiben. Auch für den wichtigsten Filmpreis der Branche – den Oscar – soll Chadwick ins Rennen gehen. "Es wäre eine Straftat, würde der nie nominierte Chadwick dieses Mal nicht als 'Bester Schauspieler' gewinnen", hieß es zuletzt noch in einer Kritik des Evening Standard.

David Lee/NETFLIX Chadwick Boseman als Levee in "Ma Rainey's Black Bottom"

Greg Doherty/ Getty Images Anthony Hopkins, Juli 2018

Getty Images Chadwick Boseman bei dem AFI Life Achievement Award in Hollywood im Juni 2019

