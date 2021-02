So sieht Patrizia Palmes Körper drei Wochen nach der Entbindung aus! Am 24. Januar erblickte ihre Tochter Malia gesund und munter das Licht der Welt. Für die YouTuberin und ihren Ehemann Dennis ist es das erste Kind. Im Netz gibt die Beauty seitdem täglich Einblicke in ihren neuen Alltag als Mutter. Neben den Fortschritten ihres Babys dokumentiert sie dabei auch die Rückbildung ihres Bauches. Nun gab Patrizia ein neues After-Baby-Body-Update.

"Auf der Waage hat sich nichts verändert", erzählte die 26-Jährige in ihrer Instagram-Story, während sie vorm Spiegel stand und ihre Körpermitte zeigte. "Ich hab in den ersten zwei Wochen zehn bis zwölf Kilo verloren, ohne etwas zu machen. Allerdings bleibt es jetzt stehen", erklärte sie und fügte hinzu: "Der Bauch ist noch sehr weich und schwabbelig und mein Bauchnabel ist riesig." Zehn Kilo mehr als vor ihrer Schwangerschaft bringe Patrizia derzeit noch auf die Waage.

Um möglichst schnell wieder zu ihrer alten Form zurückzugelangen, beginnt sie Anfang März einen Online-Rückbildungskurs. "Da bin ich sehr gespannt. Ich denke, dann wird sich einiges tun", freute die Influencerin sich. Richtigen Stress macht sich Patrizia wegen ihrem Körper aber nicht: "Zum Glück gibt es tolle Kleidung, um zu kaschieren", scherzte sie.

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme mit ihrem Mann Dennis und ihrer Tochter Malia

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme, Februar 2021

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme, Influencerin

