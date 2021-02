Pascal Zadow (23) und Luise-Isabella Matejczyks Liebe geht buchstäblich unter die Haut! Seit rund einem Jahr gehen die beiden Köln 50667-Stars jetzt schon gemeinsam durchs Leben. Tatsächlich haben die Darsteller von Luca und Lea sich am Set der Vorabend-Soap ineinander verliebt. Die beiden Turteltauben sind überglücklich und meinen es wirklich ernst miteinander: So hat Pascal sich sogar schon ein Tattoo für Lou stechen lassen!

Das plauderte der 23-Jährige jetzt im Liebesinterview mit Promiflash aus. "Ich habe schon ein Tattoo für Lou: Ein kleines L am Fuß wird mich mein Leben lang begleiten", verrät Pascal und zeigt Promiflash sogar ein Foto von dem kleinen Kunstwerk: Das verschlungene L für Luise sowie ein kleines Herzchen zieren die Haut neben seinem Knöchel.

Ganz klar: Pascal ist total verrückt nach seiner Freundin. Als Antwort auf die Frage, was er an ihr am meisten liebt, schwärmte er: "Ich liebe alles an ihr, sowohl innerlich als auch äußerlich." Warum? "Sie ist nicht einfach nur hübsch, sondern außergewöhnlich schön. Lou hat mich vom ersten Moment an verzaubert. Sie ist eine starke und eigenständige Frau, die mir sehr zur Seite steht und mir bedingungslos Vertrauen schenkt." Wie findet ihr sein Liebes-Tattoo? Stimmt ab!

"Köln 50667", montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW

verfügbar.

