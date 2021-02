Vor rund einem Jahr haben sie es offiziell gemacht: Die Köln 50667-Darsteller Luise-Isabella Matejczyk und Pascal Zadow (23) sind ein Paar – sie haben sich am Set der Vorabend-Soap verliebt! Nachdem die beiden anfangs nur Freunde gewesen sind, entwickelte sich schließlich mehr zwischen ihnen. Doch wie läuft es mittlerweile in ihrer Beziehung? Anlässlich des Valentinstages geben Lou und Pascal Promiflash ein kleines Liebes-Interview!

Ziemlich schnell wird klar: Diese beiden Turteltauben sind überglücklich miteinander! So schwärmt Pascal von seiner Freundin: "Ich liebe alles an ihr, sowohl innerlich, als auch äußerlich. Sie ist nicht einfach nur hübsch, sondern außergewöhnlich schön. Lou hat mich vom ersten Moment an verzaubert." Weiter betont der 23-Jährige: "Sie ist eine starke und eigenständige Frau, die mir sehr zur Seite steht und mir bedingungslos Vertrauen schenkt." Das kann Lou nur zurückgeben: "Ich liebe an ihm, dass er mich bedingungslos unterstützt, stark ist und einfach ist, wie er ist."

Klingt ganz so, als wäre es nach einem Jahr schon ziemlich ernst zwischen ihnen! Haben sie denn schon ans Heiraten und Kinder gedacht? "Wenn’s nach mir gegangen wäre, hätte ich Pascal schon nach drei Tagen geheiratet", witzelt Lou. "Hätte ich auch gemacht!", ergänzt Pascal direkt. "Ich warte gerade aber noch ein bisschen ab, weil ich etwas Größeres vorhabe, das Corona gerade nicht zulässt." Weiter verrät der Luca-Darsteller: "Über Kinder haben wir natürlich auch schon geredet und haben uns sogar schon auf zwei Namen geeinigt."

Bevor es so weit ist, steht heute erst einmal ein anderes wichtiges Ereignis an: Der Valentinstag! Darf Lou sich auf einen Strauß Rosen von ihrem Liebsten freuen – oder ist den beiden Romantik nicht so wichtig? "Natürlich ist uns Romantik in unserer Beziehung wichtig, aber es gibt noch andere Dinge, die uns genauso wichtig sind. Für eine gesunde Beziehung ist Balance wichtig", erklärt Pascal. Um die Beziehung am Laufen zu halten sei es aber wichtig, dass man sich immer wieder Kleinigkeiten für den anderen ausdenkt.

"Köln 50667", montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW

verfügbar.

RTL2 , "Köln 50667" Luise-Isabella Matejczyk spielt Lea bei "Köln 50667"

RTL2 , "Köln 50667" Luise-Isabella Matejczyk und Pascal Zadow

RTL2 , "Köln 50667" Pascal Zadow, "Köln 50667"-Darsteller

Instagram / louisematejczyk Pascal Zadow und Luise-Isabella Matejczyk

