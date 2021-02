Jessica Paszka (30) liebt ihre neuen Kurven! Seit sie ihre Schwangerschaft im Dezember öffentlich gemacht hat, setzt sie ihren mittlerweile runden Babybauch gerne in Szene. Erst vor wenigen Tagen teilte sie auf Social Media einen besonders heißen Schnappschuss: Die Ex-Bachelorette zeigte sich splitterfasernackt. Auf einem neuen Foto posiert sie nun in einem gemütlichen Dreiteiler. Die Reaktionen auf dieses Outfit fallen – nun ja – ziemlich unterschiedlich aus.

Auf dem besagten Instagram-Bild trägt Jessi eine Highwaist-Hose aus grüner Baumwolle, dazu ein farblich passendes Crop-Top und einen Bolero. Und so sexy, wie die Verlobte von Johannes Haller (33) in die Kamera lächelt, scheint sie sich auch pudelwohl in dem Look zu fühlen. "Mein Gesichtsausdruck passt einfach zu meiner heutigen Stimmung", kommentierte sie den Beitrag und versah ihn außerdem mit dem Hashtag #outfitgoals. Für sie ist es anscheinend ein modischer Volltreffer.

Manche ihrer Follower stimmen ihr da zu. "Du wirst immer schöner", schrieb jemand und war mit dieser Meinung nicht allein. Doch es gab auch ein paar User, die wenig schmeichelhafte Vergleiche zogen. "Grinch, bist du es?", fragte ein Nutzer. Andere hielten Jessi eher für ein Teletubby, eine Avocado oder eine Kiwi. Einer beschrieb das Outfit sogar als "grässlich". Wie gefällt euch Jessis grüner Style? Stimmt ab!

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Januar 2021

