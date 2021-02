Die Familie Schiffner schwelgt im Baby-Glück! Am Valentinstag brachte Andrea Schiffner – die Mutter der erfolgreichen Influencerin Lisa-Marie Schiffner (19) – ihr viertes Kind zur Welt. Das Baby war zwar eine kleine Überraschung für die Familie, aber ganz klar eine willkommene! Die gesamte Rasselbande veröffentlichte bereits überglücklich Schnappschüsse mit dem süßen Mädchen. Doch wie geht es Mama und Baby? Jetzt meldet sich Andrea in einem ersten Statement seit der Geburt.

In ihrer Instagram-Story gibt die stolze Mutter nun ein kleines Update. "Ach, was für Tage liegen da hinter uns? Was liegt da vor uns – oder vor mir? Ich möchte Danke sagen, für die ganzen lieben Glückwünsche", betont Andrea strahlend. "Man sieht's mir, glaube ich, an. Es geht mir supergut, ich genieße es einfach und wir lernen uns jetzt erst mal richtig gut kennen." Besonders süß: Im Hintergrund hört man ihre neugeborene Tochter vor sich hin schmatzen.

Auch Lisa-Marie kann gar nicht genug von ihrer 19 Jahre jüngeren Schwester kriegen. "Endlich bist du bei uns – wir genießen die Momente in vollen Zügen mit dir!", schwärmte sie anlässlich der Geburt auf Instagram. Folgt ihr den Schiffners im Netz? Stimmt ab!

Instagram / andrea_schiffner Andrea Schiffner im Januar 2021

Instagram / andrea_schiffner Andrea Schiffner mit ihren Töchtern Lisa-Marie und Emilia

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner mit ihrer Schwester

