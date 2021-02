Lisa-Marie Schiffner (19) darf sich über ein süßes Geschwisterchen freuen! Ende August verkündete die Influencerin stolz, dass sich ihre Familie vergrößern werde: Ihre Mutter Andrea Schiffner erwarte ihr viertes Kind. Nach Komplikationen mit frühzeitigen Wehen sprach die Schwangere zuletzt davon, ihren Spross bei einer Hausgeburt zur Welt zu bringen. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende: Der Schiffner-Nachwuchs erblickte das Licht der Welt!

"Erneut große Schwester", verkündete Lisa-Marie überglücklich via Instagram. Bereits am Valentinstag kam ihr Schwesterchen pünktlich zur Primetime um 20:33 Uhr auf die Welt. "Wir alle hatten Tränen in den Augen, als wir die Kleine das erste Mal gesehen haben", verriet die Beauty. Der Moment sei einfach magisch und emotional zugleich gewesen. Ihre Freude kann Lisa-Marie noch gar nicht in Worte fassen – mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen teilt die Netz-Bekanntheit einen ersten Schnappschuss mit dem neuen Erdenbürger im Arm.

Und auch Lisa-Maries Mama Andrea meldete sich bereits mit einer süßen Aufnahme ihres Neugeborenen im Netz. "Wie ein Wunder liegst du bei mir, liebst und atmest Zauber in mich hinein", schwärmte die Unternehmerin von ihrem jüngsten Sprössling. Ihr Wunsch, eine Hausgeburt zu erleben, hat sich tatsächlich erfüllt. In den kommenden Tagen will die frischgebackene Vierfach-Mami ihrer Community ausführlich von dem unvergesslichen Erlebnis berichten – vielleicht verrät sie dabei dann auch den Namen ihrer kleinen Maus.

Instagram / andrea_schiffner Andrea Schiffner mit ihrem Neugeborenen

Instagram / noahschiffner Noah Schiffner mit seiner kleinen Schwester

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner mit ihrer Familie

