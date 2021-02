Dieses Foto strahlt pures Glück aus! Im August gab Influencerin Lisa-Marie Schiffner (19) bekannt, dass ihre Familie nicht mehr lange zu fünft ist: Ihre Mutter Andrea ist mit 40 Jahren noch einmal schwanger. Am 14. Februar kam der neue Erdenbürger schließlich per Hausgeburt zur Welt. Nach Lisa-Marie, Noah und Emilia Sophie können Andrea und ihr Mann Christian sich erneut über eine Tochter freuen – Letizia-Grace. Jetzt gibt es endlich das erste gemeinsame Bild der nun schon sechsköpfigen Familie!

Sowohl Lisa-Marie als auch Andrea teilten das Foto auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts. "Unser erstes Familienfoto zu sechst", beschrieb die 19-Jährige das Foto. Allen Familienmitgliedern ist deutlich anzusehen, wie glücklich sie gerade sind – doch eine überstrahlt alle: Die frischgebackene vierfache Mutter! "Die kleine Prinzessin hat sich schon mitten in unsere Herzen katapultiert und macht es uns ja wirklich einfach, sie einfach lieb zu haben", schrieb Andrea zu dem Post.

Die Mama-Bloggerin kann und will in ihrem Beitrag nicht verbergen, was für ein Segen Letizias Geburt für sie und ihre Lieben ist. "Sie holt uns alle etwas runter und versprüht einen ganz besonderen Baby-Flair. Ich bin sehr gespannt auf ihre ganz eigene Art, die mich jetzt schon fasziniert!", schwärmte sie von ihrer dritten Tochter.

Instagram / andrea_schiffner Andrea und Lisa-Marie Schiffner

Instagram / andrea_schiffner Andrea Schiffner mit ihrem Neugeborenen

Instagram / lisamarie_schiffner Lisa-Marie Schiffner mit ihrer Familie

