Wie lautet der Name des neuen Schiffner-Familienmitglieds? Vor wenigen Tagen verkündete Lisa-Marie Schiffner (19) stolz, dass sie erneut große Schwester geworden ist. Ihre Mama Andrea Schiffner brachte am Valentinstag ihr viertes Kind zur Welt. Im Netz teilte die Familie bereits erste Schnappschüsse der kleinen Prinzessin. Jetzt verriet die Influencerin ein neues, bisher noch unbekanntes Detail zum Nachwuchs: So heißt Lisa-Maries kleine Schwester!

Via Instagram veröffentlichte Lisa-Marie vor wenigen Minuten einen emotionalen Clip, der die Schwangerschaft ihrer Mutter noch mal Revue passieren ließ. Neben der Dokumentation vom rasanten Wachstum des Babybäuchleins bis hin zur Geburt lüftete die 19-Jährige auch das Geheimnis um den Namen der kleinen Maus: Letizia-Grace Schiffner. "Zehn kleine Finger, zehn perfekte Zehen – du füllst unsere Herzen mit unendlicher Liebe", schwärmte Lisa-Marie und hieß ihre Schwester herzlich willkommen.

Mit dem Zusammenschnitt der Sequenzen überraschte Lisa-Marie ihre Eltern. "Auch, wenn das immer kitschig klingt, aber ihr seid durchaus die besten Eltern, die man sich vorstellen kann", widmete die Schönheit Worte an ihre Mutter und ihren Vater. So gebe es kein Hindernis, dass man nicht gemeinsam als Familie meistern könne.

Instagram / andrea_schiffner Andrea Schiffner mit ihren Töchtern Lisa-Marie und Emilia

Instagram / christian_gruberschiffner Christian Gruber Schiffner, Vater von Lisa-Marie Schiffner

Instagram / andrea_schiffner Andrea und Lisa-Marie Schiffner

