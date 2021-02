Cameron Diaz (48) genießt ihr Leben im Moment sehr! Anfang Januar 2020 hatte die schöne Schauspielerin die freudigen Neuigkeiten bekannt gegeben: Gemeinsam mit Ehemann Benji Madden (41) durfte sie sich das erste Mal über Nachwuchs freuen. Ihre kleine Tochter Raddix ist seitdem der ganze Stolz des Paars und macht die Kalifornierin überglücklich. Wie happy sie mit ihrem Baby wirklich ist, machte Cameron nun erneut deutlich: Die Mutterschaft ist für sie die pure Erfüllung!

Im Interview mit der Radioshow Quarantine with Bruce plauderte die "Love Vegas"-Darstellerin über ihren neuen Alltag: "Eine Ehefrau und Mutter zu sein, das ist einfach das Beste. [...] Die pure Erfüllung. Es war wirklich bis jetzt die erfüllendste Zeit meines Lebens!" Cameron erklärte weiter, sie wäre glücklich, aktuell so viel Zeit mit ihrer Tochter verbringen zu können: "Es ist so ein Privileg und ich bin so dankbar!"

Doch nicht nur das Mamasein erfüllt Cameron total. Auch zu sehen, wie sich ihr Liebster Benji als Papa schlägt, begeisterte die 48-Jährige bereits nach kürzester Zeit, wie sie im Frühjahr erklärte: "Er ist so ein wundervoller Vater! Er ist einfach so unglaublich!"

ENEWS/MEGA Cameron Diaz mit ihrer Tochter, August 2020

Getty Images Cameron Diaz, Filmstar

AZ-Daddy-Juliano/X17online.com/ Action Press Cameron Diaz und Benji Madden

