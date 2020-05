Cameron Diaz (47) schwebt im absoluten Mama-Himmel! Anfang Januar gaben die Schauspielerin und ihr Ehemann Benji Madden (41) völlig unerwartet bekannt: Die beiden sind Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes geworden – Töchterchen Raddix Madden erblickte das Licht der Welt. Obwohl sie keinerlei Bilder ihres ganzen Stolzes im Netz präsentiert, spricht die Blondine immer mal wieder über ihren brandneuen Alltag als frischgebackene Mama. In der jüngsten Familien-Anekdote kommt vor allem der Neu-Papa gut weg!

In ihrer Instagram-Story kommt Cameron nicht aus dem Schwärmen heraus: "Er macht das so gut. Er ist so ein wundervoller Vater. Ich kann mich so glücklich schätzen, dass er mein Kindsvater ist. Er ist einfach so unglaublich", strahlt die 47-Jährige bis über beide Ohren. Immerhin übernehme der Rocker so einige Aufgaben zu Hause!

"Benji bringt sie ins Bett", freut sich Cameron – während sie sich übrigens jede Nacht einen Schlummertrunk gönnt. Auch in Sachen Tagesgestaltung wird unter ihrem Dach alles gerecht aufgeteilt: Während sie früh aufsteht, übernimmt ihr Nachteulen-Gatte nur allzu gerne die späten Stunden mit seinem Baby.

Getty Images Cameron Diaz in Berlin, 2014

AZ-Daddy-Juliano/X17online.com/ Action Press Cameron Diaz und Benji Madden

Instagram / camerondiaz Cameron Diaz im November 2015



