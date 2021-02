Im Hause Beckham gibt es allen Grund zur Freude! Erst vor wenigen Wochen wurde Brooklyn Beckhams (21) Verlobte Nicola Peltz (26) ein Jahr älter. Dazu ließen es sich David (45) und Victoria Beckham (46) natürlich nicht nehmen, ihrer Schwiegertochter in spe zu gratulieren. Jetzt hatte eines ihrer eigenen Kids Geburtstag: Sohnemann Cruz Beckham wurde 16 Jahre alt. Zu diesem besonderen Anlass teilten seine Eltern nun rührende Zeilen im Netz!

"Alles Gute zum Geburtstag, Cruz! Wir lieben dich alle so sehr", schrieb Victoria am Samstag via Instagram. Neben den süßen Glückwünschen veröffentlichte die 46-Jährige noch einen Clip mit zahlreichen Throwback-Schnappschüssen von dem Geburtstagskind. "Wir sind so stolz auf den Mann, der du geworden bist. So süß und so liebenswürdig", schwärmte Mama Vic.

Und auch Papa David teilte einen Zusammenschnitt von den besten Erlebnissen mit seinem Spross – darunter beispielsweise Urlaubsbilder, Aufnahmen aus dem Boxtraining und Videos eines Ausflugs auf den Golfplatz. "Alles Gute zu deinem 16., kleiner Mann. Hab den schönsten Tag, Papa ist so stolz auf dich", gratulierte der Profikicker seinem Nachwuchs.

Anzeige

Instagram / cruzbeckham Victoria und Cruz Beckham

Anzeige

Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham und Ex-Fußballer David Beckham

Anzeige

Getty Images David Beckham mit seinen Söhnen Brooklyn, Romeo und Cruz

Anzeige

Was sagt ihr zu den Glückwünschen der Beckhams? Das ist ganz schön kitschig! Total süß! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de