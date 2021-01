Den Segen seiner Eltern scheint Brooklyn Beckham (21) definitiv zu haben! Im vergangenen Juli gaben der älteste Sohn von Victoria (46) und David Beckham (45) und seine Freundin Nicola Peltz (26) überraschend ihre Verlobung bekannt – nur zehn Monate, nachdem sie überhaupt erst ihre Beziehung öffentlich gemacht hatten. Seitdem fahren die beiden Turteltauben eine regelrechte Liebesoffensive im Netz. Ganz klar: Diese beiden sind verrückt nacheinander. Auch David und Victoria scheinen große Fans ihrer angehenden Schwiegertochter zu sein!

Das beweist nun diese süße Aktion: Anlässlich Nicolas 26. Geburtstags veröffentlichte Victoria ein gemeinsames Selfie mit ihr auf Instagram und schrieb dazu – auch im Namen ihres Mannes – diese emotionalen Worte: "Happy Birthday, Nicola! Wir lieben dich! Ganz viele Küsse von uns allen!" Das Geburtstagskind hat die zauberhaften Grüße auch schon entdeckt und kommentierte überglücklich: "Ich liebe euch auch!"

Auch zu anderen Gelegenheiten hatte Victoria bereits in den höchsten Tönen von Brooklyns zukünftiger Frau geschwärmt. So betonte die Designerin erst vor wenigen Wochen, wie stolz sie auf die junge Schauspielerin sei – der Anlass war Nicolas Rolle in dem Netflix-Weihnachtsfilm "Holidate", für den Victoria auch schon fleißig Werbung gemacht hatte.

