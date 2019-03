Intime Einblicke bei Dawn Ward! Die Reality-Sendung "The Real Housewives of Chesire" wirft einen Blick auf die glamourösen Leben der Hausfrauen in Chesire, einer Grafschaft im Nordwesten Englands. Durch die britische TV-Show erlangte Dawn Berühmtheit, die mit dem ehemaligen Fußballer Ashley Ward und ihren vier Kindern in dem noblen Örtchen lebt. Auch im Netz teil die Blondine ihr Leben mit ihren Fans – so auch ihre neuste Beauty-OP: Stolz zeigt die 45-Jährige ihren gelifteten Po!

"Normalerweise würde ich euch nicht meinem Körper mittleren Alters aussetzen", schreibt Dwan zu dem Foto ihres Allerwertesten auf Instagram. Aber das Ergebnis ihres Po-Liftings musste sie einfach mit ihren Followern teilen, schreibt sie und weiter: "Ich habe versucht, das Posten aufzuschieben, bis ihr gegessen habt." Auf dem Foto zu sehen ist ein Vorher-Nachher-Vergleich ihres Hinterteils nach einem Lifting – und das Resultat kann sich durchaus sehen lassen.

Mit Beauty hat das Ex-Model seine Erfahrungen: Unter anderem ist Dawn Inhaberin einer Schönheitsklinik in ihrem Wohnort, in der auch der Eingriff an ihrem Po durchgeführt wurde. Entsprechend war es auch nicht Dawns erste Schnippelei: Wie die britische Daily Mail berichtet, hat sie eine Augenlidkorrektur durchführen lassen, die sie laut eigener Aussage um 20 Jahre verjüngt hat.

Instagram / dawnward4 Dawn Ward, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / dawnward4 Dawn Ward nach ihrem Po-Lifting

Anzeige

Instagram / skulpt_academy Dawn Ward in ihrer Schönheitsklinik Skulpt Academy

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de