Wer ersetzt Carolin Kebekus (40) in der zweiten Folge von The Masked Singer? Die Entertainerin war in der Auftaktfolge der vierten Staffel Gast-Mitglied des Rateteams der beliebten Masken-Show. Die festen Mitglieder sind in den neuen Folgen Ruth Moschner (44) und Rea Garvey (47). Jede Woche gibt es einen VIP-Gast, so wie Carolin am vergangenen Dienstag. Jetzt steht fest, welcher Promi in Folge zwei mitraten wird.

Es ist niemand Geringeres als Smudo (52) von der Rap-Band Die Fantastischen Vier. "Ich bin ein bisschen aufgeregt und noch nicht sicher, ob ich in der Lage bin, tatsächlich herauszufinden, wer hinter den Masken steckt. Aber ich habe mich natürlich vorbereitet, die erste Show gesehen, schon ein paar Theorien entwickelt und weiß, was Phase ist", erklärte der ehemalige The Voice of Germany-Coach im Gespräch mit ProSieben. Er freue sich aber nicht nur auf den Ratespaß, sondern auch auf das Wiedersehen mit seinem Kumpel Matthias Opdenhövel (50). Der Moderator ist der Gastgeber der Musikshow.

Bei "The Voice of Germany" fungierte Smudo mit seinem Band-Kollegen Michi Beck (53) in fünf Staffeln als Coach. Mit ihren Talents Charley Ann Schmutzler (27) und Jamie-Lee Kriewitz (22) konnten sie dort sogar zwei Jahre in Folge den Show-Sieg holen.

