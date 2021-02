Es geht wieder los! Am Dienstag startet endlich wieder das große Rätselraten um die Stimmen hinter den The Masked Singer-Kostümen. Das Stamm-Rateteam, bestehend aus Rea Garvey (47) und Ruth Moschner (44), wird auch in dieser Staffel nichts unversucht lassen, um den Prominenten hinter den aufwendigen Masken auf die Schliche zu kommen. Dabei bekommen die beiden in jeder Folge tatkräftige Unterstützung. Nun ist bekannt, wer der erste Rategast sein wird!

Niemand Geringeres als die Comedy-Queen Carolin Kebekus (40) verstärkt das Team zum Auftakt der vierten Staffel. "Ich freue mich sehr, bei der ersten Sendung dabei zu sein, da alles 'neu' ist", erklärte die Komikerin vor ihrem Einsatz. Immerhin gebe es noch keine Hinweise, wer hinter den Masken stecke und sie dürfe die Stimmen der Teilnehmer zum ersten Mal hören. Dass mit einem Quokka sogar auch noch ihr Lieblingstier als Kostüm ins Rennen geht, sei für die 40-Jährige ein besonderes Highlight.

Auch bei den Promiflash-Lesern kommt das Quokka gut an – in einer Umfrage zum diesjährigen Lieblingskostüm landete es auf Platz zwei. Übertrumpft wurde es lediglich von dem Küken mit großen Kulleraugen. Das Kostüm wurde von ProSieben schon im Vorfeld als das drolligste Kostüm der ganzen Staffel angekündigt.

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Carolin Kebekus, Ruth Moschner, Rea Garvey bei "The Masked Singer"

Getty Images Carolin Kebekus, Komikerin

ProSieben/Willi Weber Das Küken von "The Masked Singer"

