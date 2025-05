Zum Jubiläum: Rapper unterstützen "Notruf Hafenkante"-Team

In der 500. Folge der ZDF-Serie Notruf Hafenkante gibt es prominenten Besuch aus der deutschen Musikszene: Die beiden Rapper Smudo (57), bekannt als Mitglied von Die Fantastischen Vier, und Das Bo (48), der mit seinem Song "Türlich, Türlich" bekannt wurde, schlüpfen in spannende Gastrollen. Gedreht wurde die Episode kürzlich in Hamburg, wo die Serie auch spielt. Ausgestrahlt wird das Jubiläum im Frühjahr 2026, wie T-Online berichtet.

In der Jubiläumsfolge übernimmt Das Bo die Rolle eines eleganten Profi-Kriminellen aus der Hamburger Unterwelt. Smudo dagegen spielt einen hanseatischen Spediteur, der auch der charmante Chef der Hauptfigur Dennis ist. Dennis wiederum wird von Rapper Jalil Berkholz (38) verkörpert. Neben den prominenten Gaststars ist auch das bewährte Team der Serie mit dabei, unter anderem Rhea Harder (49), Raúl Richter (38) und Gerit Kling (60).

Smudo begeistert seit über drei Jahrzehnten mit den "Fantastischen Vier" und ist auch als Juror in der TV-Show The Voice of Germany bekannt. Erst kürzlich haben die Castings der neuen Staffel begonnen. Der Hamburger Das Bo gilt für manche als Mitgründer des deutschen Hip-Hop. Beide Künstler probieren sich immer wieder in neuen Bereichen aus – sei es in TV-Produktionen, bei Synchronisationen oder wie in diesem Fall in Schauspielrollen. Ihre Fans dürfen gespannt sein, wie sich die beiden in der Krimiserie behaupten.

Getty Images Smudo bei der Jubiläumsfeier zum 75. Geburtstag der ndF in München

Getty Images Das Bo, September 2014

