Wenn es nach Philipp ginge, würden ihn seine Fans noch mal im Fernsehen zu sehen bekommen! Im Jahr 2019 stellte er sich dem TV-Experiment Hochzeit auf den ersten Blick – mit Erfolg: Bis heute ist er glücklich mit seiner Braut Melissa verheiratet. Inzwischen sind die beiden sogar Eltern geworden. Auch wenn Philipp nun keinen Bedarf mehr hat, an einer weiteren Kuppelshow teilzunehmen, auf mehr Reality-TV hätte er grundsätzlich Lust!

Das plauderte der frischgebackene Vater jetzt in einer Fragerunde auf Instagram aus: "Ich würde schon noch mal gerne was machen, zum Beispiel Dschungelcamp oder eine Show, wo man Aufgaben lösen muss." Dann richtete er sich mit seinem Anliegen direkt an die TV-Sender: "Also, wenn ihr an mir Interesse habt, meldet euch gerne bei mir."

Sollte sich RTL tatsächlich bei Philipp melden, wäre er der erste Dschungelcamp-Kandidat aus dem "Hochzeit auf den ersten Blick"-Universum. Völlig ausgeschlossen ist das aber nicht: Aus anderen Kuppelshows wie Love Island, Der Bachelor und Die Bachelorette gab es nämlich schon Dschungel-Teilnehmer. Denkt ihr, er würde das packen? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar Philipp und Melissa

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp in Hamburg im Mai 2020

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de