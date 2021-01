Hochzeit auf den ersten Blick-Star Philipp gibt ein Vater-Update! Kurz vor Weihnachten war es endlich so weit: Der Hamburger und seine Frau Melissa konnten ihren Sohn auf der Welt begrüßen. Während Letztere schon zahlreiche Rückmeldungen rund um ihren Gesundheits- und Gefühlszustand nach der Geburt gab, sparte der frischgebackene Vater mit Äußerungen diesbezüglich bisher. Wie geht es Philipp nun im Elternalltag?

In einem Instagram-Q&A wollte ein Fan von dem Kuppelshow-Teilnehmer wissen, wie es sich anfühlt, Vater zu sein und ob er sich das Leben mit Kind so vorgestellt hat. "Ich habe es mir anders vorgestellt, aber wie es ist, ist es wunderschön", lautete Philipps Statement dazu. Was genau er sich zuvor anders vorgestellt hatte, behielt er für sich. Klar ist aber: Das Vater-Dasein genießt er aktuell in vollen Zügen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass nach der Geburt des Sohnemanns bald erneut Nachwuchs unterwegs sein wird. Melissa und ihr Liebster haben die Familienplanung offenbar schon abgeschlossen. "Wir beide sind uns einig, dass wir nur ein Kind haben wollen", betonte Philipp.

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp und Melissa, Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Philipp und Melissa mit ihrem Baby im Dezember 2020

Sat.1 Philipp, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2019

