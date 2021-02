Da brachen bei Hollywoodstar Drew Barrymore (46) vor Rührung aber alle Dämme! Das Leben der Schauspielerin wird von ihren zwei Töchtern Olive (8) und Frankie (6) bereichert – die zwei Mädchen sind bekanntermaßen das Allerwichtigste für sie. Zu dem Geburtstag ihrer Mutter überlegten sich die beiden nun eine ganz besonders schöne Überraschung: Sie kreierten für Drew einen niedlichen Comic, der diese zu Tränen rührte!

In der "The Drew Barrymore Show" kündigte Gast-Host Savannah Guthrie (49) eine Geburtstagsnachricht für die Filmproduzentin an. Drew bekam daraufhin einen Comic zu sehen, indem zwei Katzen mit den Stimmen ihrer Kinder ihr liebevolle Worte überbrachten: "Wir lieben dich so sehr, dass es uns verrückt macht – wir lieben dich so sehr mit all unserem Mut." Derweil kullerten bei der zweifachen Mama bereits die Tränchen – diese süße Geste traf die 46-Jährige wohl mitten ins Herz.

Das waren allerdings bei Weitem nicht die einzigen Geburtstagsgrüße, die die Moderatorin erreichten – auch auf Drews Social-Media-Kanälen wurde sie regelrecht mit Glückwünschen überflutet. "Nur das Beste zu deinem Geburtstag. Du bist toll", schrieb beispielsweise ein Fan auf Instagram.

Getty Images Drew Barrymore im November 2019 in New York City

Getty Images Drew Barrymore, Geschäftsfrau

Getty Images Savannah Guthrie, 2012 in Indianapolis

