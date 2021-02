Wenn das mal kein Geburtstag ist, der in Erinnerung bleibt! Drew Barrymore (45) steht quasi von Kindesbeinen an vor der Kamera. Richtig bekannt wurde die Schauspielerin im Alter von sechs Jahren durch ihre Rolle als Gertie in "E.T. – Der Außerirdische". Mittlerweile ist die Zweifachmutter aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Am Montag feiert Drew ihren 46. Geburtstag und wurde dafür bereits vorab von einigen Freunden überrascht – daraufhin wurde die Schauspielerin ganz schön emotional.

In ihrer eigenen Show, der "The Drew Barrymore Show" wurde die Beauty von ihren engsten Freunden mit Videobotschaften überrascht, wie Daily Mail berichtete. Und zu dem Freundeskreis der Schauspielerin gehören namhafte Hollywood-Größen wie Cameron Diaz (48) und der Regisseur Steven Spielberg (74). Ihre Liebsten wollten Drew an einige ihrer unvergesslichsten Momente erinnern und schickten ihr dafür süße Grußbotschaften. Einer legte dabei allerdings einen ganz besonderen Auftritt hin: Und zwar der Late-Night-Moderator David Letterman (73).

Der erschien nämlich sogar höchstpersönlich im Studio. Die emotional berührte Drew vergoss Tränen und freute sich sichtlich über die zahlreichen Nachrichten ihrer Freunde – sie konnte ihr Glück kaum fassen. Das ist wohl eine gelungene Überraschung gewesen.

Getty Images Drew Barrymore bei einer Spendengala im November 2019

Getty Images Drew Barrymore bei der Premiere der zweiten "Santa Clarita Diet"-Staffel

Getty Images Drew Barrymore bei der Premiere der dritten Staffel von "Santa Clarita Diet"

