Anna Heiser (30) kann ihr Glück kaum fassen! Bei Bauer sucht Frau fand die einstige Kandidatin tatsächlich den Mann fürs Leben – und zwar Bauer Gerald. 2018 folgte dann die traumhafte Hochzeit in ihrer Wahlheimat Namibia. Vergangenen Monat begrüßten die Turteltauben sogar ihren ersten Nachwuchs auf der Welt, welches ihr Liebesglück nun offenbar vervollständigt hat. Unter einem niedlichen Familienbild im Netz kam Anna nämlich kaum aus dem Schwärmen heraus!

"Mein kleiner Schatz! Heute vor einem Monat hast du beschlossen, nicht mehr warten zu wollen und hast dich auf den Weg gemacht", schrieb die Neu-Mama unter ihrem aktuellen Posting auf Instagram. Auf dem Foto hält Anna ihren Sohn behutsam in den Armen und lächelt, während ihr Liebster Gerald die beiden beschützend von hinten umarmt. "Ich spüre deinen Herzschlag, deinen warmen Atem an meiner Haut und könnte vor Liebe und Dankbarkeit weinen", richtete Anna rührende Worte an ihr Baby und brachte zugleich ihre starken Muttergefühle zum Ausdruck.

Annas kleiner Liebesbeweis an ihr Kind brachte wohl auch das eine oder andere Fan-Herz zum Schmelzen. So kommentierten zwei User etwa: "Habe Gänsehaut bekommen beim Lesen" und "Ich hatte ein paar Tränen in den Augen." Ihre Community freut sich offenbar total für die kleine Familie.

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Erstes Babybild von Anna Heisers Kind

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de