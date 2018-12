Große Emotionen bei Gerald und Anna Heiser! Erst im vergangenen Jahr lernten sich die gebürtige Polin und der Farmer bei Bauer sucht Frau kennen und lieben. Danach ging alles ganz schnell: Nur wenige Monate später machte der 33-Jährige seiner Auserwählten einen Antrag. Die packte daraufhin ihre Koffer und zog zu ihrem Verlobten nach Namibia. Ihre Hochzeit im vergangenen Sommer war der krönende Abschluss ihrer Liebesgeschichte: Und da flossen bei dem Bräutigam auch ein paar Tränen.

RTL zeigte am heutigen Montagabend das große "Bauer sucht Frau"-Hochzeitsspecial. Ein Kamera-Team hatte die Eheleute während ihrer Hochzeitsfeierlichkeiten begleitet – inklusive der Trauung. Als Anna in einer polnischen Kirche in ihrem Traumkleid auf den Altar zusteuerte, war ihr Zukünftiger sichtlich gerührt und wurde von seinen Gefühlen übermannt. "Es war ein Emotionsschuss von Zeh bis Kopf. Unbeschreiblich", schwärmte der TV-Bauer. Für die 28-Jährige war der Gefühlsausbruch ihres Gatten keine allzu große Überraschung. "Ich wusste, dass er ein Tränchen verlieren wird, aber das liebe ich auch an ihm", erklärte sie.

Die zweite Zeremonie in Geralds Heimat Namibia war dann noch einmal ein ganz besonderer Moment für den Viehzüchter: "Ich habe immer gesagt, wenn ich mal heirate, dann auf der Farm. Da hängen einfach viele Erinnerungen dran." Bei seinem Ehegelübde rang er dann erneut um Fassung.

Instagram / gerald_heiser Anna und Gerald Heiser am ersten Advent

Anzeige

MG RTL D / flashed by micky Bauer Gerald und seine Anna bei ihrer Hochzeit in Polen

Anzeige

MG RTL D / flashed by micky Anna und Gerald Heiser am Tag ihrer Hochzeit in Namibia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de