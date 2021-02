Idyllische Schnappschüsse von Manuel und Annika! Bei Hochzeit auf den ersten Blick hatten die beiden geheiratet, ohne sich vorher überhaupt gekannt zu haben – und mussten dann sogar erst mal ein paar Startschwierigkeiten meistern. Denn es dauerte etwas, bis der Funke bei dem Mannheimer und der Kehlerin übersprang. Von den anfänglichen Problemen ist heute aber nichts mehr zu spüren, das Paar scheint längst superglücklich miteinander zu sein. Im Netz teilte Manu nun süße Fotos einer gemeinsamen Radtour.

Auf Instagram veröffentlichte der 35-Jährige gleich mehrere Eindrücke von dem Ausflug mit seiner Liebsten. Mal strahlen die beiden auf den Bildern glücklich in die Kamera, mal streckt Annika frech die Zunge heraus. "Die ersten Sonnenstrahlen nach der Kälte sehr genossen. Frühling, du kannst kommen", schrieb Manuel zu den niedlichen Schnappschüssen.

Aktuell genießen die beiden also sichtlich ihre Zweisamkeit. Doch auch Kinder sind bei Annika und Manu schon im Gespräch – überstürzen wollen sie es aber nicht. "Bis es so weit ist, steht es noch in den Sternen. Ihr werdet es dann früh genug erfahren", äußerte die Reiseverkehrskauffrau dazu kürzlich auf Instagram.

Instagram / manuel.hadeb TV-Bekanntheit Annika

Instagram / manuel.hadeb Annika und Manuel, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Stars

Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Annika und Manuel

