Denken Manuel und Annika eigentlich schon über gemeinsame Kinder nach? Im Jahr 2020 stellten die mutigen Liebessuchenden sich dem TV-Experiment Hochzeit auf den ersten Blick – und sind nach einigen Startschwierigkeiten tatsächlich bis heute glücklich verheiratet. Inzwischen sind sie auch zusammengezogen. Der nächste Schritt in ihrer Beziehung wäre jetzt wohl, die Familienplanung anzugehen. Doch wollen Manuel und Annika überhaupt Nachwuchs und wenn ja, wann wollen sie loslegen?

Via Instagram veröffentlichte das Paar jetzt ein Liebes-Update und sprach darin auch über eventuelle Babys. "Das Kinderthema steht bei uns natürlich auch an", stellte Annik vorab klar. Eilig haben sie es damit aber offenbar nicht: "Aber, bis es so weit ist, steht es noch in den Sternen. Ihr werdet es dann früh genug erfahren." Doch warum wollen die Eheleute sich noch Zeit damit lassen? "Erst mal sind wir das Hauptthema, sodass wir uns auch kennenlernen", erklärte die süße Brünette.

Im selben Rahmen verrieten die beiden übrigens auch dieses süße Detail: Wer hat damals zuerst die magischen drei Worte gesagt? "Ich, glaube ich", verriet Annika – "definitiv sie", bestätigte Manuel schmunzelnd. Seid ihr ein Fan von den beiden? Stimmt unten ab!

Anzeige

Instagram / annika.hadeb Manuel und Annika von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Instagram / annika.hadeb Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Annika und Manuel

Anzeige

Sat.1 Annika und Manuel an ihrem Hochzeitstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de