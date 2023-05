"Hochzeit auf den ersten Blick"-Annika gibt Mutter-Update

Wie ergeht es Annika als Mutter? Im vergangenen Jahr hatte die ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Teilnehmerin öffentlich gemacht, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Manuel eine kleine Tochter auf der Welt willkommen heißen durfte. Ihre Schwangerschaft hatte sie komplett aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Auch Einblicke in ihren neuen Alltag sind selten. Doch nun verriet Annika, wie ihr Leben mit dem Baby aktuell aussieht.

In ihrer Instagram-Story gab die Personalsachbearbeiterin preis, dass sie inzwischen voll und ganz in ihrem Mutter-Alltag angekommen sei. Sie stehe auf, arbeite ihre To-do-Liste ab und spiele viel mit ihrer Tochter: "Sie macht fleißig Fortschritte, sie ist mittlerweile dabei. Sie krabbelt. Sie zieht sich überall hoch, die ersten Zähnchen... Es ist echt einfach wunderbar, zu sehen, wie so jemand heranwächst." Es gebe ihrer Meinung nach nichts Schöneres als ein Kinderlächeln. In wenigen Tagen werden sie und Manuel mit der Kleinen sogar zum ersten Mal zusammen in den Urlaub fahren.

Die Reise dürfte aber nicht das einzige große Event bleiben. Manuel hatte Annika vor über einem Jahr einen Heiratsantrag gemacht und sie darum gebeten, noch mal so richtig zu heiraten. Wann die Hochzeit stattfinden wird, ist aber noch ungewiss. "Wir werden es eventuell mit der Taufe zusammen machen", hatte die Mannheimerin in einer früheren Instagram-Story gemutmaßt.

Instagram / manuel.hadeb Annika und Manuel im Oktober 2021

Instagram / manuel.hadeb Manuel und Annika von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / annika.hadeb Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Annika und Manuel

