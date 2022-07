Zwei Jahre Ehe: "Hochzeit auf ersten Blick"-Annika gerührt

Annika ist immer noch hin und weg von ihrem Ehemann! 2020 schritt die Reiseverkehrskauffrau im Rahmen von Hochzeit auf den ersten Blick vor den Traualtar und heiratete unbekannterweise den Mannheimer Manuel. Bei ihnen funkte es zwar nicht direkt – dafür sind sie heute umso glücklicher miteinander. Inzwischen hat das TV-Ehepaar sogar schon seinen zweiten Hochzeitstag gefeiert. Zu diesem Anlass machte Annika ihrem Partner nun eine rührende Liebeserklärung.

Auf Instagram teilte die Brillenträgerin einen emotionalen Post, in dem sie auf die gemeinsame Zeit mit Manuel zurückblickt: "Mehr als zwei Jahre sind wir verheiratet... Wer hätte das am Anfang gedacht? Und zur heutigen Zeit ist es ja nicht mehr selbstverständlich, leider." Tatsächlich sind die beiden eines der letzten verbliebenen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paare. Annika betonte, dass sie mit Manuel viel erlebt habe und mit ihm durch Höhen und Tiefen gegangen sei. "Aber nach dem Regen kommt immer wieder die Sonne. [...] Danke an Manuel, dass du immer an meiner Seite bist und wir zusammen lachen, weinen, streiten und glücklich sein können. Du und ich für immer", schwärmte sie.

Im Februar hatte Manuel seiner Annika einen Heiratsantrag gemacht, um sein Glück mit ihr erneut zu besiegeln. "Da wir geplant haben, noch einmal etwas größer mit Familie und Freunden unsere Hochzeit zu feiern, war die große Voraussetzung, Annika einen Antrag zu machen", erklärte der Baden-Württemberger.

Instagram / manuel.hadeb Manuel und Annika von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Braut Annika mit ihrem Onkel

Instagram / annika.hadeb Annika und Manuel, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer

