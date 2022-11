Darum hielt "Hochzeit auf ersten Blick"-Annika Baby geheim

Annika hat sich bewusst dazu entschlossen, ihre Schwangerschaft nicht öffentlich zu machen. Mitte September sorgte die ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Teilnehmerin für eine große Überraschung: Sie und ihr Ehemann Manuel, den sie im Rahmen der Show kennen- und lieben gelernt hatte, sind zum ersten Mal Eltern geworden. Doch warum hielt Annika ihre Schwangerschaft bis zuletzt geheim? Das verriet sie jetzt...

"Es wird vielleicht nicht jeder verstehen, aber wir wollten die Schwangerschaft einfach genießen", erklärte die frischgebackene Mama im Rahmen einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story. Auch wenn sie ihre Schwangerschaft nicht in der Öffentlichkeit thematisieren wollte, habe sie sich nicht versteckt. "Der ein oder andere hat mich schwanger gesehen, und das war auch völlig okay", hielt Annika fest.

Sein Familienglück wolle das Paar auch schon bald mit einer erneuten Hochzeit krönen. Bereits im Februar ging Manuel vor seiner Liebsten auf die Knie. Doch zu der Trauung kam es bisher noch nicht. Wie die einstige Kuppelshow-Kandidatin aber verriet, gebe es bereits Pläne: "Werden es eventuell mit der Taufe zusammen machen."

Instagram / manuel Annika und Manuel, Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten

Instagram / annika.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Annika und Manuels Tochter

Instagram / annika.hadeb Annika und Manuel, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer

