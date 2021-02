Capital Bra (26) sprengt mit seinem Eistee die Verkaufszahlen! Dass der Berliner nicht nur als Rapper mega-erfolgreich ist, sondern auch als Geschäftsmann, bewies er bereits mit seiner ersten eigenen Tiefkühlpizza. Die Marketingstrategie des Musikers ging auf: In den ersten Tagen verkaufte sich das Fertiggericht eine halbe Million Mal. Jetzt nahm der 25-Jährige auch die Getränkeabteilung ins Visier und promotet seinen eigenen Eistee: Capis BraTee entwickelt sich offenbar auch zum Verkaufsschlager!

Das verkündete der "Prinzessa"-Interpret jetzt höchstpersönlich in seiner Instagram-Story. "Unglaublich, die von Kaufland haben angerufen, die haben gesagt, der BraTee ist die beste Neueinführung aller Zeiten, von den Produkten her", erzählte Capis stolz wie Oskar. Dabei bedankte er sich vor allem bei seinen Fans, die von dem Erfrischungsgetränk offenbar nicht genug bekommen: "Dankeschön an alle Bratans und Bratinas, die mich supporten und unterstützen. Ich liebe euch von ganzem Herzen."

Ob Capital Bra wohl sein Lebensmittel-Imperium bald erweitern wird? Bei den Verkaufszahlen scheint es wahrscheinlich zu sein, dass der BraTee nicht die letzte Produkteinführung des Chartstürmers bleiben wird. Es scheint jetzt schon sicher, dass er zumindest sein Eistee-Sortiment demnächst erweitern wird. "Ich hoffe, euch schmeckt der Eistee. Zum Sommer kriegen wir vielleicht noch ne andere Sorte", gab der Hitmacher seinen Fans bekannt.

capital_bra Capital Bra im Juli 2019

Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper

YouTube / Capital Bra Capital Bras Pizza-Logo

