Capital Bras (25) Pizza geht offenbar weg wie geschnitten Brot! Erst in der vergangenen Woche überraschte der Chartstürmer seine Fans mit einer besonderen Nachricht: Anstatt eines neuen Songs oder neuer Merchandising-Artikel, kündigte Capi am Freitag seine eigene Gangstarella-Pizza an. Die gibt es seit Montag in zwei Geschmacksrichtungen. Und das ließen sich die Follower nicht zweimal sagen: Innerhalb von nur vier Tagen gingen schon eine halbe Million Kartons mit dem Leckerbissen über die Ladentheken!

Gegenüber Promiflash bestätigte das Management des "Berlin lebt"-Interpreten, dass im Laufe der Woche stolze 500.000 Gangstarellas verkauft wurden. Auch erste Pizza-Engpässe gab es aufgrund des enormen Appetits der Community schon – aber der 25-Jährige lässt keinen Fan hungrig zurück, denn die Produktion wird fleißig fortgesetzt und das mittlerweile schon in Sonderschichten. "Wir rasieren gerade alles mit der Pizza. Und neue Pizzen kommen!", kündigte der Bühnenstar in einer Videobotschaft an.

Auch in prominenten Kreisen hat Gangstarella bereits gepunktet: Unter anderem Betty Taube (25), Massiv (37) oder Kontra K (32) haben sich die Pizzen schon schmecken lassen. "Capi-Pizza ist die Pizza für dich und mich. Punkt", stellte unter anderem auch Shirin David (25) fest. Der wohl größte Ritterschlag für Capital kam aber vom größten Pizza-Konkurrenten Dr. Oetker: "Ihr dachtet, verrückter als Influencer-Pizza wird es nicht mehr? Wir haben den Braten auch nicht gerochen", twitterte das Unternehmen bereits am Montag.

Anzeige

Instagram / capital_bra Capital Bra mit seiner Tiefkühlpizza

Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David im April 2020

Anzeige

YouTube / Capital Bra Capital Bras Pizza-Logo



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de